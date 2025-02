Rhodt unter Rietburg: Scheunenbrand

Am späten Mittwochnachmittag (19.02.2025) gegen 17:30 Uhr kam es in der Weinstraße in Rhodt zu einem Scheunenbrand. Die Scheune wie auch das angrenzende Wohngebäude sind derzeit nicht bewohnt, sodass es zu keinem Personenschaden kam.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zum Brandausbruch. Aufgrund von Statikproblemen wurde das THW hinzugezogen, welche das Gebäude mit zusätzlichen Kräften weiter abstützten. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)