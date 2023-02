Lübeck: Wer hebt Gullydeckel aus?

Am frühen Freitagmorgen (03.02.) war ein Verkehrsteilnehmer auf eine Gefahrenstelle in der Neue Hafenstraße aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Beamte des 3. Polizeireviers konnten auf der vielbefahrenen, vierspurigen Straße schließlich einen ausgehobenen Kanaldeckel feststellen. Offensichtlich hatten bislang Unbekannte den Gullydeckel am rechten Fahrbahnrand -in Richtung Eric-Warburg-Brücke- vorsätzlich entfernt und senkrecht aufgestellt, um ein Hindernis zu bereiten.

Der Deckel konnte durch die Polizisten wiedereingesetzt werden. Personen oder Fahrzeuge kamen nach jetzigem Kenntnisstand durch das Loch nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich dabei um eine Straftat und keinen "Dumme-Jungen-Streich" handelt. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer 0451-131 6345 entgegengenommen. Quelle: Polizeidirektion Lübeck (ots)