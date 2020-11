Auto fährt in Tor am Bundeskanzleramt

Am Bundeskanzleramt in Berlin ist am Mittwoch ein Fahrzeug ins Eingangstor gefahren. Landespolizei und Bundespolizei seien vor Ort, teilten die Beamten mit.

"Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Es soll sich um einen Rollstuhlfahrer handeln. Auf dem Golf war auf einer Seite die Aufschrift "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" zu lesen, auf der anderen Seite "Stopp der Globalisierungs-Politik". Weder Wagen noch Tor wiesen größere Schäden auf.

Die weiteren Hintergründe waren unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur