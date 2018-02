Bayern: 24-Jährige von Faschingswagen überrollt und getötet

Im bayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Sonntag eine 24-jährige Frau von einem Faschingswagen erfasst und getötet worden. Bei dem Umzug in Waidhofen kam es am Nachmittag kurz vor 15 Uhr zu dem Unfall. Die Frau war selbst als eingeteilte Sicherheitsbegleiterin neben dem Faschingswagen hergelaufen.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie ohne erkennbares Fremdverschulden unter die Räder des Aufliegers und wurde überrollt, so die Polizei. Der Umzug wurde unmittelbar nach dem Unglücksfall abgebrochen und aufgelöst. Etwa 50 Personen, darunter der Fahrer sowie die Mitfahrer des Faschingswagens und andere Zuschauer vor Ort wurden im Feuerwehrhaus vom Kriseninterventionsteam seelisch betreut. Quelle: dts Nachrichtenagentur

