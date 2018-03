Mietwagenschnäppchen zu Pfingsten: Preise 13 Prozent unter Jahresschnitt

In den Pfingstferien sind Mietwagen in Urlaubsländern günstig. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt kosteten Mietwagen zu Beginn der Pfingstferien 13 Prozent weniger.*) Selbst in der teuersten Pfingstferienwoche zahlten Kunden im Schnitt nicht mehr als 26 Euro am Tag für einen Leihwagen. Zum Vergleich: In den Sommerferien wurden in den Reisedestinationen im Schnitt bis zu 41 Euro am Tag fällig.

"Auch für die Pfingstferien 2018 zeichnen sich bislang keine Preissteigerungen ab", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Leiter Mietwagen bei CHECK24. "Kunden sollten trotzem mit ihrer Buchung nicht mehr zögern. Gerade bei kleineren Anmietstationen könnte sonst die gewünschte Fahrzeugklasse, z. B. ein Cabrio, bereits ausgebucht sein." Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor Abholung Verbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet. Datenbasis: *)Betrachtet wurden alle Mietwagenbuchungen 2017 über CHECK24 für Reiseländer (Abholung außerhalb Deutschlands). Quelle: CHECK24 GmbH (ots)

