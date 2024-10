Buchholz: Chamäleon gefunden - Besitzer gesucht

Am Sonntagmorgen (6. Oktober, 09:30 Uhr) rief ein 67-jähriger Mann die Polizei, weil er in seinem Garten etwas gefunden hatte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Finder ihnen ein Chamäleon präsentierte. Das Tier hatte sich in seinen Garten verirrt. Wem es gehört oder wie es seinen Weg in den Garten des Mannes gefunden hat, ist bisher unklar.

Die Beamten nahmen das Tier, welches sie liebevoll "Willi" getauft haben, mit auf die Wache. Dort wurde Willi durch die Kolleginnen und Kollegen versorgt, bis der Tiernotdienst ihn abgeholt hat. Nun wartet er dort auf seine Besitzerin oder seinen Besitzer. Quelle: Polizei Duisburg (ots)