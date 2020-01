Nienburg: Ungewöhnlicher Diebstahl von einer Baustelle beschäftigt Polizeistation Landesbergen

Landesbergen-(hei) Am vergangenen Wochenende kam es in Landesbergen zu einem Diebstahl, bei dem außergewöhnliche Tatmittel zum Einsatz gekommen sein dürften. Bauarbeiter der Baustelle an der Ortsdurchfahrt (B215) hatten am Freitag, 24.01.2020 zur Mittagszeit eine gelbe Rüttelplatte der Firma BOMAG abgestellt.

Um es Dieben besonders schwer zu machen, hatten sie den über 150 kg schweren Rüttler bewusst zwischen einem Baucontainer und einem Radlader "eingeklemmt". Dennoch gelang es bislang unbekannten Personen, die Rüttelplatte über das Wochenende zu entwenden. Das Fehlen des Gerätes wurde am Montag, 27.01.2020 in den Nachmittagsstunden festgestellt. Aus Sicht der Polizei muss bei der Tat ein Fahrzeug mit Kran zum Einsatz gekommen sein. Anders hätte sich das schwere Arbeitsgerät nicht aus seinem "Versteck" entfernen lassen.

Nun hofft die Polizei Landesbergen, dass Anwohner den Diebstahl möglicherweise beobachtet haben und bislang davon ausgingen, dass es sich um einen regulären Transport des Rüttlers durch eine Baufirma handelte. Hinweise nimmt die Polizeistation unter 05025/1001 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)

