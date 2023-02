Hildesheim: Abbiegeunfall geht glimpflich aus.

Beim Eintreffen der unverzüglich eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung stehen die zum Teil stark unfallbeschädigten Pkw noch im Einmündungsbereich. Entgegen der Erstmeldung scheinen jedoch alle beteiligten Personen unverletzt bzw. mobil zu sein. Durch die Unfallaufnahme kann folgender Unfallhergang rekonstruiert werden: Eine 24jährige Fahrerin aus Hildesheim und ihr 23jähriger Beifahrer aus Paderborn befahren mit ihrem Pkw Skoda die Itzumer Hauptstraße von der "Scharfen Ecke" kommend in Richtung Itzum-Mitte, um dann in die Straße St. Georg abzubiegen.



Hier müssen sie verkehrsbedingt an der Lichtsignalanlage hinter einem größeren Fahrzeug warten, welche die direkte Sicht nach vorn verdeckt. Zur gleichen Zeit steht ein 19jähriger Bad Salzdetfurther mit seinem VW auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Scharfe Ecke an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltet, fahren der 19jährige und das größere Fahrzeug weiter geradeaus, während die 24jährige zum Linksabbiegen ansetzt. Dabei bemerkt sie den geradeausfahrenden VW-Fahrer zu spät - es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Aufgrund der Erstmeldung und der Annahme mehrerer verletzter Personen werden zunächst drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und ein Rettungshubschrauber (RTH) mit Notarzt zur Unfallstelle entsandt; allerdings werden sowohl das NEF als auch der RTH noch vor Erreichen der Unfallstelle entlassen.



Die beiden Nutzer des Skoda geben an, nicht verletzt zu sein; aufgrund der stärkeren Deformation des VW wird bei dem 19jährigen jedoch von einer schwerwiegenden Verletzung ausgegangen - auch das bewahrheitet sich später nicht; jedoch wird der junge Mann zur näheren Untersuchung einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Die beiden Pkw sind nach dem Zusammenprall stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Beide müssen abgeschleppt werden. Neben der Funkstreifenbesatzung und den Rettungsmitteln war noch die BF Hildesheim an der Unfallstelle eingesetzt. Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge zeitweilig vollgesperrt.