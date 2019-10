Kleve: Löschzug Rindern gewinnt Brandweerwedstrijd

Bei den 34ten internationalen Brandweerwedstrijden in Duiven der Regio Gelderland Midden und des Kreises Kleve am Samstag, dem 28.09.2019 erreichte eine Staffel des Löschzugs Rindern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve den ersten Platz. Nach dem letzten Sieg in 2017 konnten die Kameraden aus Rindern diesen Wettkampf wieder für sich entscheiden.

Beim "Brandweerwedstrijd" gilt es ein unbekanntes Übungsszenario innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst fehlerfrei und unter Berücksichtigung der Eigensicherung abzuarbeiten. Die Gewinnerstaffel wurde angeführt vom Zugführer Daniel Kuhnke. Den Angriffstrupp bildeten Jan Gietemann und Stefan Welberts. Der Wassertrupp bildete sich aus Jürgen Welling und Klaus Wasser. Maschinist war Sven Lülsdorf. Die Kameraden aus Rindern hatten jede Menge Spaß und freuen sich darauf, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Zweiter wurden die Kameraden aus Goch-Hassum. Der dritte Platz ging an die Löschgruppe Hüthum der Feuerwehr Emmerich. Einen achtbaren fünften Platz (von acht teilnehmenden Staffeln) erreichte die Löschgruppe Reichswalde, ebenfalls aus dem Stadtgebiet Kleve. Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren, die sich jedes Jahr wieder neue Herausforderungen einfallen lassen. Der Löschzug Rindern veranstaltet am Freitag, dem 4. Oktober 2019 um 18 Uhr einen Presse- und Fototermin am Feuerwehrgerätehaus in Rindern, Keekener Straße 3a. Die Redaktionen sind herzlich eingeladen, einen Vertreter zu entsenden. Quelle: Feuerwehr Kleve (ots)

