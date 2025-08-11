Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AK-Galerie feiert exklusives Soft-Opening in Berlin-Mitte

Bild: AK Galerie Fotograf: Angela Regenbrecht
Bild: AK Galerie Fotograf: Angela Regenbrecht

Anna Kimmerle lud am 5. August zu einem exklusiven Soft-Opening der AK-Galerie in Berlin-Mitte ein. Der Abend begann mit einem eleganten Empfang in der Galerie, bei dem die Gäste die aktuelle Ausstellung "Farbe bekennen" des Künstlers Alexander Dik kennenlernen konnten. Im Anschluss ging es mit einem Shuttle zum privaten Dinner ins berühmte Restaurant Veronika in Berlin-Mitte.

Unter den Gästen waren der Künstler 'Alexander Dik' und seine Frau Anna sowie bedeutende Persönlichkeiten aus der Kunst- und Wirtschaftswelt, darunter Manuel Koch von Kunst Investments, Leon van Lee, Berthold Schmidt-Thomé von der DTB-Rechtsanwaltsgesellschaft, Michaela von Oldenburg vom Red Club und Allan Grap von Better Trust. Die Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch und zur Förderung nachhaltiger Kooperationen.

Das Soft-Opening markiert den Beginn einer Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen, die die AK-Galerie zu einem bedeutenden Treffpunkt in der internationalen Kunstszene machen wird.

Quelle: AK Galerie (ots)

