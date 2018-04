Games Academy wird gemeinnützig

In diesem Jahr wird der Bildungsbetrieb der beiden Einrichtungen in Berlin und Frankfurt am Main gemeinnützigen Gesellschaften übertragen. Gründer und Eigentümer Thomas Dlugaiczyk begründet das wie folgt: "Die Aufwendungen für eine gute und erfolgreiche Games Ausbildung kann und darf auf Dauer nicht nur auf den Schultern der Lernenden liegen. Industrie und Regionen profitieren besonders von guten Talenten aus der beruflichen Bildung, nun sollte dort auch Verantwortung übernommen werden."

Mit der Umstrukturierung wird der Weg frei für eine breite Unterstützung der Aufgabe der Games Academy, eine qualitativ gute Ausbildung für den wachsenden Markt der Unterhaltungssoftware anbieten zu können. Über Thomas Dlugaiczyk Der Berliner Diplom-Sozialpädagoge Thomas Dlugaiczyk feiert in diesem Jahr 2018 sein 25jähriges Branchenjubiläum. In den 90iger Jahren (1993 - 1998) baute er für die Industrie die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK beim Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit e.V. auf. Mit der Games Academy gründete er im Jahr 2000 die erste Bildungseinrichtung für Games Ausbildung in Europa, die er seitdem als Eigentümer, Rektor und Geschäftsführer leitet. Thomas Dlugaiczyk und die Games Academy wurden im Jahr 2007 mit dem Spezialpreis der Jury des deutschen Entwicklerpreises ausgezeichnet. Quelle: GAMES ACADEMY (ots)