Germersheim: Mit blauer Farbe besprühtes Fahrzeug

Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ein in der Waldstraße in Germersheim geparktes Fahrzeug. Der Sprayer hatte offensichtlich nur wenig Talent und zog mit der blauen Farbe wilde Linien rund um das Auto.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an [email protected] melden. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)