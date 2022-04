Bielefeld: Stein und Hecke stoppen betrunkenen Fahrer

Am Dienstagmorgen, 19.04.2022, endete in der Plöner Straße die Fahrt eines Betrunkenen auf einem Stein und in einer Hecke. Anwohner sahen an der Plöner Straße gegen 07:50 Uhr einen VW Golf in der Hecke der Grundstückseinfahrt stehen und riefen die Polizei.

Eine Frau und drei Männer, im Alter von 16- bis 20-Jahren, standen neben dem Unfallfahrzeug, das festgefahren in der Hecke stand. Als der Streifenwagen eintraf, gab sich keiner der Anwesenden als Fahrer zu erkennen. Die Polizisten registrierten bei den drei jungen Männern alkoholtypische Ausfallerscheinungen, die durch Alkoholvortests bestätigt wurden. Recherchen ergaben, dass die Fahrt des Golfs an der Graf-Bernadotte-Straße startete und in Schlangenlinien bis zur Plöner Straße/ Potsdamer Straße führte. Hier kam der VW von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und einen in der Grundstückseinfahrt befindlichen Stein bis in die Hecke. Die Ermittlungen der Beamten offenbarten, dass zur Unfallzeit der angetrunkene 20-jährige Bielefelder am Steuer saß, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist. In einem Krankenhaus entnahm ihm eine Ärztin Blutproben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet. Quelle: Polizei Bielefeld (ots)