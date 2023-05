DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Deutsch-türkische Beziehungen: Mehrheit besorgt, falls Erdogan Wahl erneut gewinnt

Mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) sehen es als kritisch für das deutsch-türkische Verhältnis an, sollte Recep Tayyip Erdoğan die Wahl zum Staatspräsidenten am kommenden Sonntag für sich entscheiden. Diese im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin geäußerte Ansicht ist in allen Bevölkerungsgruppen und bei Anhängern aller Parteien verbreitet. Nur eine Minderheit (9 Prozent) ist der Auffassung, dass eine Bestätigung Erdogans im Amt für die Beziehungen beider Länder gut wäre. Fast jeder vierte Bundesbürger (23 Prozent) kann oder will sich in dieser Frage nicht festlegen.

Deutsche sehen Künstliche Intelligenz eher kritisch Viele Bürger sehen mit Unbehagen, dass Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend stärker in Arbeitswelt und Alltag der Menschen eingreift. 46 Prozent der Befragten schätzen diese Technologie für sich persönlich eher als Risiko ein, 39 Prozent sind überzeugt von den Chancen der KI-Technologie. Fast jeder siebte Bundesbürger (15 Prozent) kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine endgültige Aussage über Vor- und Nachteile von KI treffen. Andererseits sind es vor allem die Jüngeren und Befragte mit höherem Bildungsgrad, die gegenüber dieser neuen Technologie offen sind. Bei den Bürgern bis 34 Jahren (57 Prozent) und jenen mit Hochschulreife (54 Prozent) werden eher die Zukunftschancen von KI gesehen. Sonntagsfrage: Union verliert, FDP mit bestem Ergebnis seit Monaten Einige Veränderungen bei den Parteipräferenzen gibt es beim aktuellen DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union im Vergleich zur Vorwoche gleich zwei Prozentpunkte verlieren und den schwächsten Wert seit Anfang Februar verzeichnen, bliebe aber mit jetzt 28 Prozent deutlich stärkste Fraktion. Die SPD zeigt sich erholt, könnte sich um einen Prozentpunkt verbessern und käme demnach auf 18 Prozent. Bündnis90/Die Grünen würden ihr Ergebnis ebenso wie die AfD halten. Beide Parteien kämen auf 16 Prozent. Die FDP könnte ihr Ergebnis um einen Prozentpunkt verbessern und mit jetzt 8 Prozent den besten Wert seit September 2022 erreichen. Die Linke würde den Stimmenanteil der Vorwoche mit 5 Prozent bestätigen und wäre erneut im Bundestag vertreten. Quelle: ARD Das Erste (ots)