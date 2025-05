Sellerich: Brand eines Teleskopladers

Am 07.05.2025 geriet gegen ca. 14:50 Uhr im Bereich der Ortslage Sellerich auf der L17 ein Teleskoplader in Brand. Der Brand konnte durch den Fahrzeugführer wahrgenommen werden und das Fahrzeug von der Landstraße in einen Wirtschaftsweg geführt werden.

Trotz der Verständigung der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Sachschaden dürfte ca. 50.000 Euro betragen. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Pronsfeld, Brandscheid, Sellerich und Bleialf sowie die Polizei Prüm. Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)