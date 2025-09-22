Dirndl, Maß, Zelt: Dein Wiesn-Spickzettel!

ZDFheute fasst in einem FAQ die wichtigsten Fragen rund um Oktoberfest, Tracht und Zeltwahl zusammen. Ergänzend liefern Münchner Serviceportale praktische Tipps zu Zelten, Bier und Sicherheit.

Bei der Tracht gilt: Traditionelle Schnitte und gedeckte Farbtöne wirken zeitlos; beim Dirndl sitzt die Schürzenschleife als Zeichen der Beziehung links, rechts oder mittig. Zelte unterscheiden sich deutlich nach Musik, Publikum und Reservierungslogik, frühe Planung hilft. Sicherheitsvorgaben betreffen Taschen, Glasflaschen und Zugänge – Hinweise der Stadt erleichtern den Einlass.

Für den Geldbeutel lohnt der Blick auf Maßpreise und Speisekarten der Zelte. Wer nachhaltig unterwegs sein will, nutzt ÖPNV und setzt auf bargeldlose Zahlung.

Quelle: ExtremNews



