Wirbel um mutmaßlichen Angriff auf AfD-Chef Chrupalla

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf AfD-Chef Tino Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Für den Mittwochnachmittag war eine Rede Chrupallas auf dem Ingolstädter Theaterplatz angekündigt gewesen, doch noch vor seinem Auftritt musste der Politiker laut Polizeiangaben hinter der Bühne medizinisch versorgt werden.

Der AfD-Chef wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Man habe allerdings vorerst keine offensichtlichen Verletzungen feststellen können, so die Beamten. Um die näheren Umstände des Vorfalls zu klären, wurden weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen. Dazu haben die Behörden ein Uploadportal eingerichtet, auf dem Zeugen Fotos oder Videos von der Veranstaltung hochladen können. Die AfD selbst sprach von einem "tätlichen Vorfall" gegen Chrupalla, er sei "den Umständen entsprechend" stabil. Die genauen Hintergründe blieben aber zunächst offen. Am Dienstag hatte bereits Chrupallas Co-Vorsitzende Alice Weidel einen Auftritt im bayerischen Mödlareuth abgesagt. Im Vorfeld habe es einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" an ihrem Wohnort in der Schweiz gegeben, hieß es zur Begründung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur