Pforzheim: Mann wird bei Auseinandersetzung verletzt

Verletzt worden ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann in der Pforzheimer Nordstadt, nachdem er mit einer weiteren Person in Streit geraten war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen traf der spätere Geschädigte am Donnerstagmorgen gegen 02:15 Uhr in der Hohenzollernstraße im Bereich der Ispringer Staffel auf eine bislang unbekannte männliche Person, welche den Mann zunächst nach Geld fragte. Im weiteren Verlauf gerieten beide Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Geschädigte leichtere Verletzungen erlitt. Hiernach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, orientalisches Aussehen. Bekleidet war die Person mit einem dunklen Oberteil. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 1863211 zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots)