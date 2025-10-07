Messer-Attacke in NRW! Bürgermeisterin von Herdecke schwer verletzt

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 07.10.2025 um 14:16 durch Sanjo Babić
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk

In Herdecke ist die neu gewählte Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) mit lebensgefährlichen Stichverletzungen gefunden worden, berichten Tagesspiegel, AP und BILD übereinstimmend. Die Polizei ermittelt zu Hintergründen und prüft verschiedene Szenarien; ein politisches Motiv ist bislang nicht bestätigt.

Die Attacke ereignete sich im Wohnumfeld der 57-Jährigen, die ihr Amt im November antreten sollte. Rettungskräfte brachten sie per Hubschrauber in eine Klinik. Die Ermittler sichern Spuren, befragen Zeugen und werten Umfeldhinweise aus. 

In der Stadt reagierten Verwaltung und Fraktionen geschockt; die Kommune richtete Anlaufstellen für Mitarbeitende ein. Die Sicherheitsbehörden verweisen darauf, Bedrohungen gegen Amtsträger konsequent nachzugehen – gleichwohl gilt bis auf Weiteres: Es wird in alle Richtungen ermittelt.

