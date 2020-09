Cloppenburg: Mutter und Sohn sterben bei Verkehrsunfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend im niedersächsischen Cloppenburg sind eine 37-jährige Mutter und ihr elfjähriger Sohn ums Leben gekommen. Wie am Samstag bekannt wurde schweben zwei weitere Kinder noch in Lebensgefahr, drei weitere Kinder sowie eine 32-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Die 37-jährige Fahrerin verstarb noch am Unfallort, ihr elfjähriger Sohn war zur Behandlung mit dem Hubschrauber in die Niederlande geflogen worden, in einer dortigen Klinik aber am Samstagmorgen seinen Verletzungen erlegen. Sie war mit dem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke gegen einen Baum gefahren. Quelle: dts Nachrichtenagentur