Holpriger Start: Probleme beim Bundeswehr-Digitalfunk
Laut dts Nachrichtenagentur gibt es bei der Einführung des Digitalfunks der Bundeswehr spürbare Probleme.
Genannt werden Verzögerungen, technische Ausfälle und Lücken in der Flächenabdeckung. Beschaffer und Industrie arbeiten an Nachbesserungen, die Einsatzbereitschaft steht im Fokus. Auch die Kostenentwicklung wird aufmerksam beobachtet.
Das Verteidigungsressort will Prioritäten setzen und Testphasen straffen. Evaluierungen sollen zeigen, wo der Ausbau zuerst beschleunigt werden muss.
Quelle: ExtremNews
