Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Holpriger Start: Probleme beim Bundeswehr-Digitalfunk

Holpriger Start: Probleme beim Bundeswehr-Digitalfunk

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 13:06 durch Sanjo Babić
Logos des Stabselements Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion der Bundeswehr
Logos des Stabselements Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion der Bundeswehr

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur gibt es bei der Einführung des Digitalfunks der Bundeswehr spürbare Probleme.

Genannt werden Verzögerungen, technische Ausfälle und Lücken in der Flächenabdeckung. Beschaffer und Industrie arbeiten an Nachbesserungen, die Einsatzbereitschaft steht im Fokus. Auch die Kostenentwicklung wird aufmerksam beobachtet.

Das Verteidigungsressort will Prioritäten setzen und Testphasen straffen. Evaluierungen sollen zeigen, wo der Ausbau zuerst beschleunigt werden muss.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte faulte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige