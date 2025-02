Pirmasens: Brand in Lagerhaus

Am Mittwochabend kam es in der Rodalber Hauptstraße zu einem Brand in einem Lagerhaus. Durch die daraus resultierende Rauchentwicklung mussten die Beamten die Nachbarschaft auffordern die Fenster geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, sodass keine Gefahr eines Übergriffs auf die umliegenden Wohnhäuser bestand. Warum es zu dem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im geschätzten fünfstelligen Bereich. Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)