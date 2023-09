Brände auf Bahnstrecke Berlin-Hamburg - politisches Motiv vermutet

Die Deutsche Bahn hat am Freitag den Zugverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg komplett gestoppt. Grund dafür waren offenbar mehrere Brände an Kabelschächten in Hamburg, teilte die Polizei Hamburg mit.

Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Zudem wird wegen des Verdachts eines politisch Motivs ermittelt. In der Nacht auf Freitag hatten Lokführer die Feuer an mehreren Orten im Stadtgebiet entdeckt. Alle Brände konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Unterdessen können zwischen Berlin und Hamburg keine Fernverkehrszüge fahren. Auch Nahverkehrsverbindungen sind betroffen. Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen beziehungsweise Hannover umgeleitet oder fallen komplett aus. Der Verkehr kann voraussichtlich erst wieder am Abend normal aufgenommen werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur