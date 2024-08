Dolberg: Dachstuhlbrand

Am Sonntag, dem 04.08.2024 gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr Ahlen ein. Die Anrufer berichteten von einem Dachstuhlbrand in der Straße "Lange Wand" in Dolberg.

Umgehend wurde die Hauptamtliche Wachbereitschaft, der Löschzug Hauptwache, sowie der Löschzug Dolberg zur Einsatzadresse alarmiert. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen, sodass die Alarmstufe frühzeitig erhöht wurde. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass es zu einem Feuer im Bereich der Fassade und des Dachstuhls eines Doppelhauses gekommen war. Die Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Dort wurden sie vom Rettungsdienst der Stadt Ahlen untersucht. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurden insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Außen- und Innenangriff eingesetzt. Des Weiteren wurde eine Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Um die verbliebenen Glutnester abzulöschen, musste das Dach des Wohnhauses großflächig geöffnet werden. Der Einsatz der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf die benachbarte Doppelhaushälfte. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Ahlen im Einsatz. Die Feuerwehren Drensteinfurt und Sendenhorst stellten für ca. zwei Stunden den Grundschutz an der verwaisten Feuer- und Rettungswache sicher. Quelle: Feuerwehr Ahlen (ots)