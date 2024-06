Salmtal: Mehrere Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs sowie Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier wurden gestern auf der BAB 1 ein Fahrer festgestellt, der die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlegen konnte. Zudem saß hier ein Beifahrer mit im Fahrzeug, der per Haftbefehl gesucht wurde. Dieser wurde heute dem Haftrichter vorgeführt.

Auf der B-327 bei Immert stoppten die Beamten ebenfalls am gestrigen Mittag einen Klein-Lkw, dessen Fahrer auch keine gültige Fahrerlaubnis mehr hatte. Auch gegen diesen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am heutigen Morgen stoppten die Beamten dann einen acht-achsigen Sattelzug, welcher mit zwei See-Containern beladen war. In diesen Containern befand sich Wein, welche vom Hafen in Rotterdam nach Zell an der Mosel transportiert werden sollte. Bereits nach Prüfung der mitgeführten Papiere erhärtete sich der Verdacht einer deutlichen Überladung. Bei einer Verwiegung mittels polizeieigener Waage wurde ein Gesamtgewicht von 70.750 Kg (netto) festgestellt. Demnach war der Sattelzug um 76,8% überladen. Gültig war hier ein zulässiges Gesamtgewicht von 40.000 Kg.

Die Weiterfahrt in der festgestellten Kombination wurde untersagt und die Container dann getrennt voneinander zum Zielort transportiert. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld und das Unternehmen ein Verfahren wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.



