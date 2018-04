Gärtner hoffen auf Schub durch die Laga

Sachsen-Anhalts Floristen und Gartenbauer erwarten sich von der am Samstag beginnenden Landesgartenschau in Burg (Jerichower Land) einen wirtschaftlichen Schub. "Die Schau ist ein Motor für die gesamte grüne Branche. Die Auftragslage wird anziehen", sagte Michael Stein, Geschäftsführer des Landesverbandes für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Das habe die Erfahrung der vergangenen Landesgartenschauen gezeigt. Die Politik verknüpft mit der Schau die Erwartung an einen Aufschwung für die Ausrichterstadt. "Die Landesgartenschau wird ganz sicher nachhaltige und positive Effekte für Burg haben", sagte Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) der Zeitung. Sie gehe davon aus, dass sich Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner und das Stadtklima verbessern. "Die für die Gartenschau geschaffenen Anlagen können zudem langfristig genutzt werden, das Stadtbild wird so auf Dauer aufgewertet." Die Ausstellung in Burg ist die vierte Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt. Die Veranstalter rechnen bis 7. Oktober mit 450 000 Besuchern. Die Gesamtkosten liegen nach Angaben der Stadt bei 17 Millionen Euro. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)