Oberbayern: Zwei Austauschstudenten ertrinken in Badesee

In Oberbayern sind am Samstagnachmittag zwei Austauschstudenten in einem Badesee ertrunken. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden gegen 18 Uhr tot aus dem Pullinger Weiher bei Freising geborgen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die jungen Männer aus Ghana waren kurz nach 16 Uhr als vermisst gemeldet worden. An den daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen nahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht sowie ein Polizeihubschrauber teil.

Die beiden Toten wurden circa 15 Meter vom Ufer entfernt im mehrere Meter tiefen Wasser gefunden. Sie hatten sich zuvor zusammen mit weiteren Austauschstudenten am Pullinger Weiher aufgehalten. Nach deren Angaben hatten die beiden Nichtschwimmer vor, den See zu Fuß zu umrunden. Im nordöstlichen Bereich des Weihers, in dem die beiden aufgefunden wurden, fällt die Wassertiefe, im Gegensatz zu anderen Uferbereichen, steil an einer Kante ab, so die Beamten weiter. Über eine Obduktion der Toten muss die zuständige Staatsanwaltschaft noch entscheiden. Die Begleiter der beiden wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Quelle: dts Nachrichtenagentur