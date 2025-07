Scharbeutz/Ostholstein: Handwerker finden hochwertiges Fahrrad im Knick

Mitarbeiter eines Handwerkbetriebes fanden am Mittwochmorgen (09.07.2025) durch Zufall in Scharbeutz im Knick ein Pedelec und informierten die Polizei. Gesucht wird der rechtmäßige Besitzer des Pedelecs.

Ein Handwerksbetrieb aus Ratekau war an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Gorch-Fock-Ring in Scharbeutz beschäftigt. Am Mittwoch gegen 08.30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter ein hochwertiges Fahrrad im Gebüsch im hinteren Bereich des beschrankten Parkplatzes. Das Pedelec wäre am Vortag noch nicht dort gewesen.

Polizeibeamtinnen der Polizeistation Scharbeutz wurden hinzugerufen. Das Fahrrad war mit einem stabilen Schloss an einem Baumstamm gesichert worden. Der Abstellort ließ darauf schließen, dass das Pedelec dort versteckt worden war. Bei der Befestigung des Damenfahrrades war nicht das vorgesehene Schloss verwendet worden, sondern dies wiederum mit einem Vorhängeschloss gesichert gewesen.

Das Fahrrad wurde nach Durchtrennen des Schlosses mit einem Bolzenschneider zur Polizeistation gebracht. Es handelt sich um ein weißes Bad Bike der Firma Kalkhoff und einem Aufkleber mit dem Schriftzug Bad Bikes.

Hinweise nimmt die Polizeistation unter der Rufnummer 04503/35720 entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Lübeck (ots)