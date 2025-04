Gefahr einer Insolvenz war in 2024 im Verkehrs- und Logistikbereich am höchsten

Die Gefahr einer Insolvenz ist 2024 in den meisten Wirtschaftszweigen gestiegen, am höchsten war sie im Verkehrs- und Logistikbereich: Hier stellten 14 von 1.000 umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen einen Insolvenzantrag. Im Baugewerbe, im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und im Gastgewerbe waren es 10 von 1.000 Unternehmen. Auch in Wirtschaftszweigen, die vor 5 Jahren kaum insolvenzgefährdet waren, wie beispielsweise das Gesundheits- und Sozialwesen, das Grundstücks- und Wohnungswesen und im Bereich Information/Kommunikation wurden in 2024 mehr Insolvenzanträge als 2019 gestellt.

Weiterhin deutlich mehr Unternehmensschließungen als Insolvenzen Die meisten Insolvenzanträge stellten Unternehmen in den Rechtsformen GmbH und Einzelunternehmen. 2024 stieg aber auch die Anzahl der Insolvenzanträge von Unternehmen in der Rechtsform der GmbH & Co.KG, die im Mittelstand weit verbreitet ist. Insgesamt betrachtet, machen die Insolvenzen trotz des Anstiegs um 22,4 % auf 21.800 nur einen kleinen Anteil an allen gewerblichen Unternehmensschließungen (270.000) aus. Zudem enden nicht alle Insolvenzanträge mit der Schließung des betroffenen Unternehmens. So stieg beispielsweise die Anzahl der genehmigten eigenverwalteten Insolvenzverfahren in 2024 auf 470. Zum Vergleich: 2023 waren es 345 genehmigte Anträge. Damit hat dieser auf Sanierung ausgerichtete Verfahrensweg seit seiner Einführung vor 25 Jahren einen neuen Höchsstand erreicht. Er wird allerdings vorrangig von größeren Unternehmen genutzt. Quelle: IfM Bonn (ots)