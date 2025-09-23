Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach mutmaßlichem Rennen: Anklage wegen Mordes

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 11:19 durch Sanjo Babić
Anklage

Bild von Arek Socha auf Pixabay

Laut dts hat die Staatsanwaltschaft nach einem tödlichen Vorfall in Ludwigsburg Anklage wegen Mordes erhoben. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Die Anklage stützt sich auf Gutachten, Videos und Zeugenaussagen. Im Raum steht, dass der Fahrer den Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen haben könnte. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird erwartet. Angehörige und Hilfsangebote begleiten die Aufarbeitung.

Quelle: ExtremNews

