Nach mutmaßlichem Rennen: Anklage wegen Mordes

Laut dts hat die Staatsanwaltschaft nach einem tödlichen Vorfall in Ludwigsburg Anklage wegen Mordes erhoben. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Die Anklage stützt sich auf Gutachten, Videos und Zeugenaussagen. Im Raum steht, dass der Fahrer den Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen haben könnte. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird erwartet. Angehörige und Hilfsangebote begleiten die Aufarbeitung. Quelle: ExtremNews