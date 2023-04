Hagenbach: Tankstellenüberfall mit Messer

In den frühen Morgenstunden des 05.04.2023 wurde eine Tankstelle in Hagenbach Ziel eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 06:30 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss flüchtete er samt Beute in unbekannte Richtung.

Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von dem Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: -männlich -schlanke Statur -schwarzes Oberteil mit Kapuze -ca. 1,75m groß Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)