Brüderle: "Löhne in der Altenpflege von 2021 auf 2022 um 8 Prozent gestiegen" Altenpflegefachkräfte verdienten im Median 3.611 Euro im Monat

Neue Zahlen im Entgeltatlas für 2022 hat die Bundesagentur für Arbeit vorgestellt. Die darin enthaltenen Medianentgelte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellen das mittlere Einkommen dar. 50 Prozent der Einkommen liegen jeweils darüber oder darunter. Sie sind nicht gleichzusetzen mit Durchschnittslöhnen, die eher höher liegen.

Das Medianentgelt für eine Altenpflegefachkraft lag demnach im Jahr 2022 bei 3.611 Euro in Deutschland und ist in einem Jahr um 7,98 Prozent angestiegen. Seit 2015 sind die Löhne für Altenpflegefachkräfte um 41 Prozent angestiegen, während alle anderen Branchen lediglich um gut 18 Prozent zugelegt haben. In der Altenpflege liegen nun die Löhne gleichauf mit dem Median über alle Branchen, der bei 3.646 Euro liegt. Seit 2015 hat die Altenpflege einen "Rückstand" von über 500 Euro zu den anderen Löhnen aufgeholt.

Das höchste Medianentgelt erzielen Altenpflegefachkräfte in Baden-Württemberg mit 3.807 Euro, im Mittelfeld liegen Hessen (3.608 Euro), Rheinland-Pfalz (3.585 Euro) und das Saarland (3.590 Euro). Auch in Ostdeutschland verdienen Pflegefachkräfte als 3.200 Euro. Die Altenpflegelöhne im Osten Deutschlands legen von 2021 auf 2022 um 10 Prozent zu.

Zu den Zahlen erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverband e.V. Rainer Brüderle:

"Die deutlichen Gehaltsprünge bei den Pflegekräften und die seit September 2022 greifende Tariftreuregelung, die für kommendes Jahr nochmals erhebliche Steigerungen bei den Durchschnittsentgelten erwarten lassen, sollten auch bei den bevorstehenden Beratungen der Pflegekommission berücksichtigt werden."

Die Zahlen der Entgeltstatistik können Sie der angehängten Tabelle entnehmen. Sie entstammen der Seite entgeltatlas.arbeitsagentur.de

Quelle: bpa Arbeitgeberverband (ots)