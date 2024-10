Höhe Erfurt: Sattelzug mit Lebensmitteln in Graben verunfallt

Am Dienstagabend, den 08.10.2024, verunfallte ein Sattelzug gegen 21:00 Uhr, in Höhe Erfurt, im angrenzenden Graben der Bundesautobahn 4 Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main.

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 39-jährige Fahrer (deutsch, männlich) den mittleren von 3 Fahrstreifen zum Überholen. Nach dem Überholvorgang wechselte er wieder auf den rechten Fahrstreifen und fuhr ohne eine Gegenbewegung weiter nach rechts. Er kam nunmehr auf den Standstreifen und bei km 206,400 von der Fahrbahn ab, auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kippte der Sattelzug auf die linke Fahrzeugseite und kam zum Stillstand. Dabei wurden mehrere Meter der Schutzleitplanke, mehrere Leitpfosten sowie zwei Schilder beschädigt. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 90.000 EUR. Beladen war der Auflieger mit ca. 20 t Lebensmitteln (Obst und Gemüse). Der rechte Fahrstreifen ist vorerst gesperrt und der mittlere sowie der linke Fahrstreifen befahrbar. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiter an. Der 39-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)