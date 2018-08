Mecklenburg-Vorpommern: Radfahrerin stirbt bei Kollision mit Bus

In Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Bus hatte nahe des Busbahnhofs versucht, die Radfahrerin zu überholen, als diese nach links ausscherte und mit dem Bus kollidierte, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Ein Notfallseelsorger musste den betroffene Busfahrer, sowie eine jugendliche Passantin psychologisch betreut werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

