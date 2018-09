Chaos in Polizeischule: Betrunken auf Instagram - Polizeischüler suspendiert

Die Fachhochschule der Polizei in Aschersleben (Salzlandkreis) hat erneut zwei Polizeianwärter vom Dienst freigestellt. "Die beiden wurden Anfang September wegen charakterlicher Nichteignung suspendiert", bestätigte Rektor Frank Knöppler der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Die Polizeischüler sollen in einem Video, das sie in einem sozialen Netzwerk hochluden, Teile ihrer Uniform zweckentfremdet haben.

Zudem sollen sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "A. C. A. B." getragen haben. Das Kürzel steht für "All Cops are bastards" - wörtlich übersetzt: "Alle Polizisten sind Bastarde". Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Polizeischüler-Fehltritten ein, zu denen Drogenvergehen, Sexualdelikte sowie ein schwerer Autounfall gehören. Derzeit laufen laut Hochschulleitung 24 Disziplinarverfahren, von denen elf aufgrund einer "charakterlichen Nichteignung" eingeleitet wurden.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

