Waldmohr: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Am Samstag, gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 48-jähriger aus Kaiserslautern befuhr mit seinem PKW der Marke Dacia die BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken.

Kurz vor der Tank- und Rastanlage Waldmohr wollte er einen LKW überholen und wechselte auf die linke Fahrspur. Hier übersah er einen 29-jährigen Zweibrücker mit seinem PKW der Marke Audi, welcher sich bereits auf der linken Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW, welche hierdurch ins Schleudern gerieten und gegen den überholten polnischen Sattelzug stießen.

Der Dacia geriet in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau gelöscht werden. Bei dem Verkehrsunfall lief eine große Menge Treibstoff aus. Die beiden Insassen der PKW´s wurden zum Teil schwerverletzt und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80.000.- Euro. Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken ist bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund Fahrbahnreinigung noch voll gesperrt.|past



Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)