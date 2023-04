Kaiserslautern: Kinder bedrohen Jugendlichen mit Messer

Ein Jugendlicher rief am Mittwochnachmittag die Polizei, da er am Fackelrondell von drei Kindern bedroht worden wäre. Einer der dreien hätte ein Messer gehabt.

Der 14-Jährige und zwei 12-Jährige sollen zuvor Passanten mit Gegenständen beworfen und angespuckt haben. Als der 17-Jährige sie zur Rede stellen wollte, wurden sie beleidigend, und der 14-Jährige soll dabei ein Messer gezogen haben.

Zwei der drei Jungen konnten die eintreffenden Beamten in der Karpfenstraße anhalten und kontrollieren. Bei ihnen fanden die Polizisten insgesamt drei Taschenmesser. Diese wurden sichergestellt. Nach einem Telefonat kam auch der dritte Junge zurück in die Karpfenstraße. Alle drei erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt und wurden im Anschluss an die Eltern übergeben.



Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)