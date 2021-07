Dormagen-Hackenbroich: Diebe entwenden Corona-Schnelltests

Am Dienstag (13.07.), gegen 23:00 Uhr, sollen mehrere jugendlich aussehende Täter aus einem Pavillon des Corona-Testzentrums an der Stommelner Straße eine bislang unbekannte Anzahl an Schnelltests entwendet haben.

Ein Zeuge war auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23 Jahre alter Mann aus Dormagen als Tatverdächtiger angetroffen werden. Da in seinem Versteck hinter einem Gebüsch auch ein Beutel mit Cannabis aufgefunden wurde, muss er sich nun in gleich mehreren Strafverfahren verantworten. Mindestens zwei weitere Verdächtige sollen über den Sportplatz in Richtung Salm-Reifferscheidt-Allee geflüchtet sein. Ein Teil der Beute konnte in einem nahe gelegenen Gestrüpp aufgefunden werden. Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Die Polizei warnt vor dem Ankauf von Waren aus zweifelhafter Herkunft, da sich der Käufer wegen Hehlerei strafbar machen kann. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)