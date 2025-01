Attentäter von Magdeburg offenbar nach Sachsen verlegt

Der Attentäter von Magdeburg ist am Montag offenbar in eine Justizvollzugsanstalt in Sachsen verlegt worden. Das Justizministerium in Sachsen-Anhalt teilte mit, dass man "einen Untersuchungsgefangenen", der bislang in der JVA Burg untergebracht war, am Vormittag in die JVA Dresden gebracht habe.

Ob es sich bei der genannten Person um den 50-jährigen Täter von Magdeburg handelt, wurde zwar nicht offiziell bestätigt, jedoch meldeten mehrere Medien dies übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise.



Die Verlegung des Mannes erfolgte dem Ministerium zufolge aus Sicherheitsgründen auf dem Luftweg und wurde von Kräften der Landespolizei Sachsen-Anhalt sowie den Sicherheitsbehörden des Freistaats Sachsen unterstützt. Weitergehende Angaben seien "aufgrund tangierter Sicherheitsbelange" nicht möglich, hieß es. Es war öffentlich bekannt, dass der 50-Jährige sich bisher in der JVA Burg aufhielt. Quelle: dts Nachrichtenagentur