Consors Finanz Studie: Konsum in Deutschland zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Shoppen für das gute Gefühl - sich etwas zu gönnen, verschafft vielen Deutschen eine Auszeit von ihren Sorgen. Jedoch können sich längst nicht alle diese Glücksmomente leisten. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025 von Consors Finanz stößt die persönliche Konsumlust relativ oft an ihre Grenzen.

62 Prozent der Deutschen (67 Prozent in Europa) haben aktuell nicht genügend Einkommen, um sich all ihre Wünsche zu erfüllen. Jede:r vierte Deutsche muss Strategien entwickeln, um sich neben den Grundbedürfnissen auch noch das ein oder andere Extra zu ermöglichen (44 Prozent in Europa).

Verzicht führt zu Frust

Reicht das Budget oder muss ich verzichten? Viele Verbraucher:innen kennen diese Abwägung. Jeweils sieben von zehn Deutschen haben schon einmal einen Urlaub, den Kauf neuer Möbel, ein neues Smartphone oder den neuen Computer aufgeschoben, weil es das Budget einfach nicht hergab. Zu realisieren, dass die eigenen Konsummöglichkeiten begrenzt sind, trübt die Stimmung bei den Verbraucher:innen. 87 Prozent der Deutschen sagen, dass sie deshalb zeitweise regelrecht frustriert sind (86 Prozent in Europa). Ein Gefühl, das bei den jungen Deutschen deutlich ausgeprägter ist als bei den Älteren. Mit 95 Prozent erleben beinahe alle der unter 35-Jährigen solche Frusterlebnisse. Bei der Generation 50plus sind es 80 Prozent.

Begrenzte Möglichkeiten erfordern Budgetmanagement

Um für sie wichtige Bedürfnisse doch zu verwirklichen, entscheiden sich 69 Prozent der Deutschen, den notwendigen Betrag anzusparen (71 Prozent in Europa); 62 Prozent nutzen die Rücklagen, die eigentlich für andere Zwecke gedacht waren (61 Prozent in Europa). 56/62 Prozent (Deutschland/Europa) versuchen, über Nebenjobs an zusätzliches Einkommen zu gelangen. Fast genauso viele (55/61 Prozent) nehmen Ratenkredite auf.

Sich etwas leisten zu können, ist damit in vielen Fällen mit konsequentem Budgetmanagement verbunden. 79 Prozent der Deutschen sind regelrecht stolz auf ihre Budgetkompetenz (83 Prozent in Europa), vor allem was ihren Blick für Schnäppchen und Sonderangebote anbelangt (79/82 Prozent).

Verantwortungsvolle Finanzbegleitung gefragt

Für Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zeigen die Ergebnisse, dass nicht nur der Konsum selbst, sondern auch die finanzielle Selbstbestimmung eine große Rolle für das persönliche Wohlbefinden spielt. "Als verantwortungsvoller Finanzbegleiter sehen wir unsere Aufgabe darin, Wünsche und finanzielle Machbarkeit von Verbraucher:innen ins bestmögliche Verhältnis zu bringen. Dazu gehört auch, sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Finanzen optimal zu managen."

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 4. bis 14. November 2024 durch Harris Interactive in 10 europäischen Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden. Insgesamt wurden 10.792 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.

Quelle: Consors Finanz BNP Paribas (ots)