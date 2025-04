Minden-Dankersen: Verkehrsunfall mit Verletzten

In Minden-Dankersen ereignete sich auf der Kreuzung Dankerser Straße/ Siegfriedstraße am Dienstag eine Kollision zwischen zwei Pkw. Ein Fahrzeug überschlug sich hierbei und landete auf der Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein Audi-Fahrer (46) befuhr gegen 17:00 Uhr die Siegfriedstraße. In Höhe der Dankerser Straße beabsichtigte der Rintelner auf selbige abzubiegen. Bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Seat-Fahrer, welcher die Dankerser Straße in Fahrtrichtung Primus Schule befuhr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden Autos wurde der Seat auf die Gegenfahrbahn geschleudert und überschlug sich. Nach dem Überschlag kam der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen. Der 34-jährige Mindener zog sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden.

Der Audi wurde am Frontstoßfänger beschädigt. Der Seat musste als Totalschaden abgeschleppt werden. Die Örtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)