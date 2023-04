Sternwede: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich Haldemer Straße/ Dielinger Straße/ Drohner Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Autos gekommen. Dabei wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein 57-Jähriger Stemweder im Ortsteil Stemwede-Dielingen gegen 16 Uhr die Drohner Straße in Richtung Haldemer Straße mit einem Pkw Suzuki befahren. Er beabsichtigte seine Fahrt nach dem Kreuzungsbereich auf der Dielinger Straße fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein 30-Jähriger Bad Oeynhausener mit seinem Ford Ranger die Haldemer Straße in Richtung Westen. Nachdem der 57-Jährige mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Ranger auf einen anderen stehenden Pkw geschleudert. Der Pkw Ford Tourneo der 31-Jährigen Stemwederin stand an der Haltlinie der Dielinger Straße. Nach der Erstversorgung wurden die drei Fahrzeugführer auf die umliegenden Krankenhäuser durch die Rettungskräften verteilt. Eine Spezialfirma musste zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe angefordert werden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 22.000 Euro.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)