Beverstedt-Frelsdorf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Mittwoch (08.10.2025) kam es gegen 10:15 Uhr auf der Thebüer Straße im Bereich Beverstedt-Frelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Beverstedter kam hierbei mit seinem PKW, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, von der Fahrbahn ab und landetete in einem Graben.

Durch den Unfall wurde er glücklicherweise nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht, er ergab mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)