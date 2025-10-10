Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Beverstedt-Frelsdorf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Beverstedt-Frelsdorf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am gestrigen Mittwoch (08.10.2025) kam es gegen 10:15 Uhr auf der Thebüer Straße im Bereich Beverstedt-Frelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Beverstedter kam hierbei mit seinem PKW, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, von der Fahrbahn ab und landetete in einem Graben.

Durch den Unfall wurde er glücklicherweise nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht, er ergab mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte heckt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige