An den Rändern im Osten wächst Angst vor Abstieg

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 12:00 durch Sanjo Babić
Industriebrachen & Deindustriealisierung (Symbolbild)
Industriebrachen & Deindustriealisierung (Symbolbild)

Bild: Gerhard Giebener / pixelio.de

Laut dts Nachrichtenagentur zeigt eine Umfrage, dass Wähler an den politischen Rändern im Osten einen wirtschaftlichen Abstieg fürchten.

Die Erhebung verweist auf verbreitete Unsicherheit und den Wunsch nach Stabilität. Genannt werden Preise, Löhne und regionale Perspektiven. Politikwissenschaftler sehen einen Zusammenhang mit Protestwahlverhalten.
Methodik: In der Meldung fehlen Angaben zu Stichprobengröße, Feldzeit, Zielgruppe und exakter Frageformulierung; die Aussagekraft ist daher nur eingeschränkt beurteilbar.

Quelle: ExtremNews

