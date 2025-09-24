Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Esch bei Jünkerath: Sachbeschädigung an einem Bagger

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei

In dem Zeitraum von Montag, dem 22.09.2025 gegen 20:00 Uhr und Dienstag, dem 23.09.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Baggers in der Hauptstraße in Esch.

Bislang unbekannte Täter verstopften den Dieseltank des Baggers mit Taschentüchern und Dreck. Dabei entsteht ein Sachschaden von etwa 8.000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: +496551 9420 oder unter der E-Mail: [email protected] zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)

