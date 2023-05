"Dreckige W***ser" — Berliner Polizist schützt Klimakleber vor wütenden Autofahrern

Aufnahmen, die sich momentan im Netz verbreiten, bezeugen, dass die Geduld vieler Menschen in Deutschland am Ende ist, wenn es um die Klimakleber geht. Entstanden sind sie in Berlin. Wann genau, ist nicht bekannt. Jedoch zeugen sie von der Wut, die Otto-Normalverbraucher mittlerweile gegen die Straßenblockierer verspürt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Selbst die Anwesenheit eines Polizeibeamten verhindert nicht, dass die Autofahrer ihre gute Kinderstube vergessen.

Es fliegen Schimpfwörter und mehrfach versuchen die aufgebrachten Pkw-Führer den Klebe-Aktivisten auf eigene Faust von der Straße zu räumen. Der Polizist schreitet ein – gegen die Autofahrer, nicht gegen den Klimakleber." Quelle: RT DE