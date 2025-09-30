Niedersachsen und NRW führen bei Genehmigungen für Cannabis-Clubs

Die meisten genehmigten Cannabis-Clubs sind laut dts in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu finden, meldet FinanzNachrichten.de. Unterschiede zwischen den Ländern werden mit Verwaltungspraxis und Antragslage begründet.

Dem Bericht zufolge variiert die Genehmigungsquote je nach personeller Ausstattung der Behörden und Auslegung der Vorgaben. In einigen Ländern laufen noch Prüfungen, während andere bereits Dutzende Vereine zugelassen haben. Juristen verweisen auf strenge Dokumentationspflichten, Jugendschutzregeln und Abstandsgebote.

Gesundheitsexperten fordern Monitoring zu Konsummustern und Prävention. Kommunen berichten von zusätzlicher Bürokratie, sehen aber Chancen für kontrollierte Abgabe und Entlastung des Schwarzmarkts.

Quelle: ExtremNews



