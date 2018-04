Münster prüft nach Amokfahrt Sicherheitsstandards für Katholikentag

Nach der tödlichen Amokfahrt in Münster hat Oberbürgermeister Markus Lewe eine Überprüfung der Sicherheitsstandards angekündigt - auch in Anbetracht des anstehenden "Katholikentages". "Es gibt ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, und man wird natürlich prüfen, ob es an der einen oder anderen Stelle nachjustiert werden muss, aber im Kern ist das gut austariert", sagte Lewe der "Welt am Sonntag".

Die Stadt habe bereits vor der Tat am 7. April begonnen, "an verschiedenen Stellen der Stadt zusätzliche versenkbare Poller zu bauen. Das geht aber nicht an jeder Ecke. Man muss die Balance hinbekommen zwischen einer optimalen Sicherheit und einem offenen urbanen Leben. Man muss ehrlicherweise auch eines konstatieren: Eine absolute Sicherheit gibt es nirgendwo". Der Christdemokrat plädiert dafür, die historische Flaniermeile am Prinzipalmarkt weiterhin offen zu lassen. "Eine Stadt braucht Begegnungsorte im Sinne eines `open space`. Der Prinzipalmarkt ist so eine Art gute Stube, so eine Art Wohnzimmer für die Stadtfamilie und die Gäste, die hierherkommen, und deshalb ist es die Kernfunktion eines solchen Ortes, dass er ein offener Ort bleibt der Begegnung, der Rekreation und des Genießens. Das stiftet Identität", so Lewe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur