Örtlich unwetterartige Gewitter im Süden Deutschlands

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 16:15 durch Sanjo Babić
Bild: copyright free / Eigenes Werk

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor unwetterartigen Gewittern im Süden Deutschlands gewarnt. Die Warnung gilt für die Zeit von Freitag, 15 Uhr bis 22 Uhr, teilten die Meteorologen in Offenbach am Nachmittag mit.

Betroffen seien Teile der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Etwa südlich von Main und Mosel entwickelten sich aktuell und bis in die Nacht hinein einzelne, zum Teil kräftige Gewitter, hieß es. Da sich die Zellen nur sehr langsam verlagerten, könne es kleinräumig zu Hagelansammlungen mit Korngrößen bis zwei Zentimetern und Sturmböen kommen.

Die Hauptgefahr geht laut DWD allerdings von unwetterartigem Starkregen aus. Als mögliche Auswirkungen seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich. Örtlich könne es zudem zu Blitzschäden kommen.

Aktuell sind durch die langsame Verlagerung der Gewitter die Auswirkungen nur räumlich eng begrenzt. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist jedoch möglich, so der Wetterdienst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

