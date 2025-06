Lotto-Glück am Freitag, den 13. WestLotto-Spieler aus dem Kreis Steinfurt erhält mehr als eine Million Euro

Sechs richtige Kreuzchen führen zum Lotto-Glück: Ein Tipper aus dem Kreis Steinfurt hat am Samstag (14. Juni) den zweiten Rang bei LOTTO 6aus49 getroffen.

Wie gut, dass sich bei LOTTO 6aus49 für die Ziehung am Samstag (14. Juni) allein im zweiten Gewinnrang eine Summe von rund drei Millionen Euro angesammelt hatte. So wird ein Nordrhein-Westfale mit seinem Glückstipp zum Millionär. Seine Spielquittung, die in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Steinfurt am Freitag (13. Juni) abgegeben wurde, kann in Spielreihe 6 einen Treffer in der Gewinnklasse 2 vorweisen. Die sechs richtigen Gewinnzahlen 3, 19, 24, 28, 30 und 39 befinden sich auf seinem Tippschein. Lediglich die Superzahl 8 hat ihm gefehlt, um den Jackpot im ersten Rang zu knacken.

Zwei weitere Spieler aus Baden-Württemberg und Berlin hatten in der gleichen Gewinnklasse ebenfalls Glück. Wie gut, dass sich über drei Millionen Euro gut durch drei teilen lassen. Der anonyme Tipper aus NRW und die beiden anderen Spieler werden mit diesen Vorhersagen zu Millionären: Jeweils 1.045.011,40 Euro werden den Konten der drei Glückspilze nun gutgeschrieben.

Weitere Hochgewinner bei SUPER 6

Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gibt es außerdem noch zwei weitere NRW-Gewinner: Die beiden WestLotto-Kunden aus dem Kreis Recklinghausen und dem Raum Wuppertal erhalten jeweils 100.000 Euro.

Quelle: WestLotto (ots)